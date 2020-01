WhoScored, la miglior squadra U21 in Europa di questa settimana: c'è Donnarumma

Il portale calcistico WhoScored ha postato su Twitter la miglior squadra U21 di questo turno fra i maggiori 5 campionati europei. In questa top 11, selezionata in base a varie statistiche che determinano il voto dei calciatori, c'è anche il rossonero Gigio Donnarumma.

Di seguito la formazione completa: Donnarumma; Hakimi, Julio, Kumbulla, Davies; Barrenetxea, Havertz, Baumgartner, Sancho; Isak, Haaland.

U21 Team of the Week:



GK: @gigiodonna1

RB: @AchrafHakimi (@BVB)

CB: Igor Julio

CB: M. Kumbulla

LB: @AlphonsoDavies

RM: A. Barrenetxea

CM: @kaihavertz29

CM: C. Baumgartner (@tsghoffenheim)

LM: @Sanchooo10

ST: A. Isak

ST: E. Haalandhttps://t.co/YACtYl5pRx pic.twitter.com/BFQqbBkpPE