Xhaka chiama l'Arsenal: "Non posso accettare questa situazione, fammi tornare"

Granit Xhaka ha parlato all'emittente svizzera SRF circa il suo futuro: "Ho una chiara idea circa le cose dovrebbero andare e l'Arsenal lo sa. Ho un contratto con loro e sarei felice di tornare a disposizione in modo da sistemare le cose. Si troverà sicuramente una soluzione dato che non posso accettare ciò che è accaduto a me". Nei giorni scorsi il tecnico Unai Emery ha ammesso che esiste una forte possibilità che Xhaka non giochi più per l'Arsenal. Il Milan è fra le candidate ad acquistare il centrocampista.