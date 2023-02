Zaccheroni: "Crollo misterioso del Milan. Eppure sono tutti giocatori in rampa di lancio..."

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Alberto Zaccheroni, ex allenatore rossonero, si è così espresso ad AdnKronos sul momento del Milan: "Il Milan ha perso l’identità che aveva costruito e che l’ha portato a vincere lo scudetto. Il calcio è un gioco di squadra, e l’anno scorso tutti giocavano insieme. Perché questo non accada oggi non lo so, ma vedo che la squadra è molto ‘lunga'. Questo crollo è misterioso, eppure sono tutti giocatori in rampa di lancio, se togliamo Giroud e Ibrahimovic. Prima era squadra e ora no, nessuno riesce a fare prestazione. Il calcio è la somma delle prestazioni individuali che diventano collettivo, e non ho idea di cosa sia successo quest’anno”.