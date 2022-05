Zaccheroni: "Grande rammarico per Kessie. I tifosi non devono rimproverargli nulla"

MilanNews.it

"C’è grande rammarico di perdere Kessie" - Questo il pensiero di Alberto Zaccheroni, ospite sul Twitch dell'AC Milan, sul centrocampista ivoriano che a fine anno andrà al Barcellona a parametro zero - "I tifosi del Milan non gli devono rimproverare nulla, è un professionista. Lo dico io che non ho mai avuto un agente. Capisco comunque i giocatori. Kessie ha dato tanto al Milan, è stato determinante, sarà un problema sostituirlo per la sua personalità e per la fisicità. Secondo me al mondo non esiste un calciatore che possa buttarlo giù".