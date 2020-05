Alberto Zaccheroni, tecnico che vinse lo Scudetto sulla panchina del Milan nel 1999, ha parlato ai microfoni di Tuttosport della possibilità che Ralf Rangnick possa guidare i rossoneri in futuro: "Non credo che possa trovare delle difficoltà. Ci dobbiamo solo abituare, perché questo tipo di figura all’estero funziona e non vedo perché non possa funzionare anche in Italia".