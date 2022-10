Zambrotta su Ibra: "Può ancora essere prezioso: fondamentale per la crescita dei giovani"

MilanNews.it

Gianluca Zambrotta, ex di Milan e Juve, è stato intervistato da Tuttosport in vista della gara tra le due compagini in programma domani. Questo il pnesiero di Zambrotta sul suo vecchio compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic: "Può ancora essere prezioso? Si, certo. Ibra sarà importante nello spogliatoio: finchè avrà la mentalità da vincente, può sempre e solo far bene a una squadra. Poi è chiaro, e lui lo sa, che non è più giovane e deve gestirsi, concordare con l'allenatore le partite più funzionali a lui e alla squadra. Lui chiede sempre molto ai compagni e all'interno di un gruppo giovane come quello rossonero, può risultare fondamentale per la crecita di chi deve migliorare anno dopo anno".