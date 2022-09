Zamorano: "Il Milan è una bella squadra ma l'anno scorso lo scudetto lo ha perso l'Inter"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ivan Zamorano, ex attaccante fra le altre dell’Inter, è intervenuto a Supertele, trasmissione in onda su DAZN e ha parlato sia della sua ex squadra che del Milan. Zamorano ha detto: “Lo scudetto dell’anno scorso mi sembra lo abbia perso l’Inter più che vinto il Milan. Troppi errori da parte dei nerazzurri. Il Milan ha comunque una bella squadra ma penso che lo scorso campionato sia stato perso dall’Inter”.