Zampagna su Piatek: "Sfortunato, basta poco per sbloccarsi"

Riccardo Zampagna, ex attaccante dell'Atalanta, ha parlato così di Piatek su Sky Sport 24: “Secondo me Piatek è stato anche sfortunato. Calcisticamente parlando le sue conclusioni sono state giuste, poi basta un attimo che fa gol anche con un tiro sporco e la situazione si sblocca. Bisogna avere la personalità giusta, la testa fa la differenza. Lui ha un ottimo allenatore, ha tutte le carte in regola per poter far bene. Per me il suo senso del gol è da 9. Deve migliorare tanto nella propensione al sacrificio, per me è da 7. Come tecnica individuale mi piace tantissimo, gli do 9”.