Zancan: "Il problema del Milan è trovare spazio davanti"

Federico Zancan, giornalista sportivo, ha parlato su Sky Sport 24 delle difficoltà offensive dei rossoneri: "Il problema del Milan è proprio trovare spazio davanti non avendo un giocatore troppo abile a saltare l’uomo, avendo una manovra ancora un po’ farraginosa che fa un po’ di difficoltà a svilupparsi. Contro le piccole che si sono chiuse ha fatto molta fatica. Ha creato poco contro l’Udinese, ha creato solo nel finale contro il Brescia, che si era sbilanciata, ha creato pochissimo contro il Verona in 10 che si è chiuso. E dunque giocare contro una squadra che dovrà interpretare in modo offensivo la partita potrebbe aiutare. Io credo che poi magari Conte, facendo tesoro di quello che ha visto sinora aspetterà e proverà a ripartire, però è chiaro che sarà una partita più aperta rispetto a quelle che il Milan ha affrontato finora. Più difficile chiaramente, ma più aperta. Questo potrebbe aiutare un pochino i giocatori offensivi della squadra di Giampaolo".