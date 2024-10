Zancan: "Leverkusen? Partita molto affascinante ma non così importante per il Milan"

Intervenuto in studio durante l'edizione di 'Campo Aperto' di Sky Sport 24, il giornalista Federico Zancan ha parlato di Milan e dell'importantissima trasferta di Champions League che vedrà la formazione di Paulo Fonseca essere ospite dei campioni di Germania del Bayer Leverkusen:

"Il 4-2-4 del Milan è un sistema che funziona proprio perché Morata ed Abraham sono due attaccanti generosi. Generosi, che corrono tanto per la squadra, che ti aiutano a sostenere un assetto all'apparenza abbastanza offensivo. Non rischiare Morata contro il Leverkusen per via del suo problemino fisico? Sono pienamente d'accordo, anche perché questa è una partita molto affascinante ma paradossalmente non così importante per il Milan. È la nuova formula della Champions League che la rende meno importante.

Vecchia Champions League: perdi la prima, la seconda la vai a giocare con una pressione incredibile. Qui il Milan ha le avversarie dure tutte all'inizio. Ha avuto il Liverpool, ha il Bayer Leverkusen, alla quarta giornata avrà il Real Madrid. Paradossalmente perdi queste tre partite e ti puoi ancora qualificare ampiamente, puntando le avversarie che non sono di questo livello eccelso.

È chiaro che se il tuo obiettivo è rientrare fra le prime otto, si, devi andare a vincere a Leverkusen. Ma ragionevolmente il Milan secondo me è una squadra che entra nel range nona-24esima. E lì ci entra".