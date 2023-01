Zaniolo, parla la madre: "Prima solo i laziali, ora pure i romanisti... Ma sa difendersi da solo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesca Costa, madre di Nicolò Zaniolo, torna a parlare in un momento molto delicato per il figlio. Al Corriere della Sera ha spiegato la situazione che sta vivendo il classe '99: "Prima erano soltanto i laziali, adesso pure i romanisti se la prendono con mio figlio, che disastro. Non mi piace questo silenzio, ma il procuratore Vigorelli non vuole che parli e poi Nicolò ormai ha quasi 24 anni, è un uomo e sa difendersi da solo, non ha bisogno di me".