Zapelloni: "Derby molto importante, finalmente torna in palio qualcosa di significativo. Il Milan arriva convinto dei propri mezzi"

Ospite della trasmissione "L'inferno del lunedì" in onda su Milan Tv, il giornalista Umberto Zapelloni ha parlato del derby: "Credo che questo derby sia molto importante perché ritorna ad essere un derby con in palio qualcosa di significativo, perché chi vince un posto in Champions lo ha sicuramente. Se lo vincesse il Milan, potrebbe prendere il largo sull’Inter, cosa impensabile prima di Natale. Abbiamo visto l’andata, il Milan era arrivato in salute ma non ha giocato come aveva giocato fino a quel momento. I rossoneri arrivano con una convinzione nei propri mezzi che all’andata non aveva, è un Milan convinto di quello che può fare e che può giocare con un piglio mentale diverso"