Zapelloni: "Giroud ha fatto il suo, ha segnato gol pesantissimi"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il vicedirettore de La Gazzetta dello Sport Umberto Zapelloni, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato così di Olivier Giroud e dell'importanza dei gol del bomber francese: "I gol di Giroud sono gol pesanti. Il Milan in Serie A non ha nessun giocatore oltre i dieci gol e questo alla fine pesa: è mancato Ibra che ha saltato tantissime partite, è mancato anche Rebic che è stato assente per parecchio. Ieri abbiamo visto come sono entrati bene, hanno dato qualcosa di frizzante in più all’attacco del Milan. Giroud ha fatto il suo, perché ha fatto dei gol pesantissimi, ma non doveva essere lui la punta di questo Milan. Era stato ingaggiato per sostituire Ibra in quelle poche partite, si sperava, che Ibra non avrebbe potuto giocare. Poi Ibra è stato assente tantissimo e lui si è ritrovato a dover giocare molto di più di quello che si era preventivato. Alla fine però questi gol pesanti rendono comunque consistente la sua stagione. Ci sono state quelle 3-4 partite di pausa in cui il Milan non riusciva a creare neanche tante occasioni da gol, ci sono state partite in cui a Giroud non arrivavano palloni giocabili. Lui è bravissimo a fare la sponda ma spesso non si trovava di fianco nessuno. Nel momento in cui c’è stata la grande pausa del Milan come idea di gioco lui non ha potuto fare miracoli. Non è stato ingaggiato per questo… Il suo rendimento stagionale per me è positivo per un giocatore della sua età e con le sue caratteristiche”.