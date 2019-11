Zapelloni su Theo: "Possibile passaggio a tre dietro lo favorirebbe"

Umberto Zapelloni, ex vice direttore della Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Theo Hernandez: "E' un giocatore che riesce a fare la differenza su questa fascia, per quello che riesce a fare in attacco. Ha fatto due gol e un assist e la sua assenza nelle prime partite si è sentita. Aveva già fatto vedere le proprie qualità nel pre campionato. E' un giocatore che patisce un po' quando deve difendere, ma nei piani di Pioli probabilmente c'è un cambio modulo con la difesa a tre, lasciando Theo più sganciato in avanti. E' una delle poche note postivie del Milan in questa prima parte di stagione".