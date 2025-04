Zazzaroni durissimo: "Non ci sono le condizioni per fare un campionato normale e regolare"

Intervenuto negli studi di Pressing, programma in onda la domenica sera su Canale 5, il direttore Ivan Zazzaroni ha detto la sua sui continui rinvii delle partite che rendono il campionato di Serie A semprepiù disumanizzato:

"Calcio disumanizzato? Lo è da molto tempo, da quando hanno riempito i calendari fino al punto che non hai slot per i recuperi. Ricordiamo che quest'anno abbiamo visto due partite del girone d'andata giocate nel girone di ritorno (Fiorentina-Inter e Bologna-Milan, ndr). Abbiamo visto questa partita tra Inter e Roma che sembrava un rimpallo: l'Inter prima non voleva giocare, poi non voleva giocare la domenica, poi la Lega si è ostinata che bisognava giocare il sabato sera, stava annunciando il sabato sera poi l'Inter ha detto "No okay la domenica". Non è una questione di colpe o non colpe, non ci sono le condizioni per fare un campionato normale e regolare.

La protesta del Lecce resterà storica, anche perché ho visto tanta gente, che si è irritata giustamente perché non è stato rispettato il dolore dei leccesi".