Zazzaroni: "Fofana, Musah, Theo Hernandez e Leao ai livelli di sabato non li avevo mai visti"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, presente negli studi di Pressing, ha rilasciato queste parole sul Milan:

Sulla possibile cessione di Tomori alla Juventus: "Oggi è il 20 gennaio, come fai in 13 giorni a trovare uno che sostituisca Tomori e che migliori il Milan con meno di 30 milioni? Al Milan sono presuntuosi e incompetenti. Se tu sei una società fragile devi avere un allenatore forte".

Su Juventus-Milan: "La Juventus mi è piaciuta tanto, ma il Milan è stato imbarazzante, così non l'avevo mai visto quest'anno. Va capito se è stata la Juve a renderlo imbarazzante o se l'imbarazzo nasce dal fatto che non avessero voglia. Fofana, Musah, Theo Hernandez e Leao a questi livelli non li avevo mai visti. La Juve ha fatto una grande partita".