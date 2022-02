Zazzaroni sulla flessione delle milanesi: "È il momento più difficile per chi lotta per lo Scudetto"

MilanNews.it

© foto di Lorenzo Marucci

È il momento probabilmente più complicato per chi, in maniera più o meno dichiarata, ha messo lo Scudetto nel mirino. Difficile stabilire se si tratti di semplice stanchezza, o magari di qualche difetto nel richiamo della preparazione: "A Marassi, ad esempio - scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport -, l’Inter ha corso molto e creato poco, il Genoa l’ha costretta a giocare su ritmi alti e in particolare il centrocampo di Inzaghi ha denunciato scarsa brillantezza". Il Milan, dal canto suo, non sta certamente meglio. Al di là del gol contestato di Udogie, "va sottolineata la sua flessione, avvertitasi sensibilmente a Salerno e nel secondo tempo con l’Udinese, che la frazione ha dominato".