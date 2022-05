Ze Maria: "Nel prossimo turno sia Milan che Inter non hanno gare facili"

MilanNews.it

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Ze Maria ha parlato del Milan. Queste le sue parole.

Il Milan può rischiare molto con l'Atalanta?

"E' l'unico ostacolo rimasto per i rossoneri visto che l'Atalanta è in lotta per l'Europa e ha bisogno di due vittorie per entrarci. Al tempo stesso il Cagliari, avversario dell'Inter in campionato, lotta per non retrocedere. Non sono gare facili".