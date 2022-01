Zenga esalta Maignan: "Ha retto benissimo la pressione di San Siro"

Intervenuto a Sky Sport, Walter Zenga ha espresso il suo parere su Mike Maignan: "Due cose mi hanno sorpreso: la tempistica del Milan ad annunciare Maignan nel momento in cui Donnarumma ha deciso di non rinnovare. L'altra cosa: non è facile San Siro, per la storia, per i giocatori che ci sono passati... Maignan è stato bravissimo dall'inizio a reggere la pressione".