Zenga: "Maignan? Se lo hanno fatto giocare era nelle condizioni di rientrare"

Walter Zenga, ex portiere, si è così espresso a SkySport sul Milan dopo Sassuolo: "È stato un campanello d'allarme per come è maturata: il Milan ha perso meritatamente, perché non c'è stata la giusta attenzione e la giusta concentrazione. Questo non è da attribuire ai cambi fatti nella formazione di partenza, perché quando sono entrati i titolari non. sono cambiate le cose. Maignan? Se lo hanno fatto giocare era nelle condizioni di rientrare; non l'ho visto sicuro come in altre partite, ma non ha senso giudicarlo per una partita".