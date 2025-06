Zenga: "Ora l'Italia prende i De Bruyne e i Modric a parametro zero dal City o dal Real"

vedi letture

Luka Modric è vicino alla firma con il Milan: questa è l'indiscrezione che è arrivata nella serata di ieri, riportata dai colleghi di Sky Sport 24 durante il consueto appuntamento con Calciomercato - L'Originale. A margine della trasmissione è intervenuto l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio che ha dato la notizia sulla trattativa in corso con Tare partito addirittura per la Croazia; in studio l'ex calciatore e opinionista Walter Zenga ha poi commentato l'eventuale arrivo del fuoriclasse croato a Milanello. Le sue dichiarazioni.

Le parole di Walter Zenga che inserisce il possibile arrivo di Modric in un contesto più ampio: "L’età è solo un numero, può essere bravo a 19 anni o a 39. C’è una considerazione da fare: una volta l’Italia prendeva i giocatori giovani e ora prende i De Bruyne e i Modric che vengono a parametro zero dal City e dal Real Madrid. Questa sarebbe una riflessione, tolto che sono giocatori di un certo livello: ma se vanno via dal Manchester e da Madrid, vuol dire che il nostro valore in Italia per comprare determinati giovani non è esattamente quello alto".