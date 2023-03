Zenga: "Pioli non è masochista, anche quando non è al massimo trova in Leao qualità che negli altri non c'è"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Walter Zenga, nel pre partita di Udinese-Milan, ha parlato dell’utilizzo di Leao nel nuovo sistema dei rossoneri. Queste le sue dichiarazioni a Sky: “Per Pioli è un giocatore fondamentale. Mi viene da pensare che Pioli non è un masochista ma trova in Leao, anche nelle giornate in cui non è al massimo, la qualità che negli altri non c’è”.