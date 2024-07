Zeroli e l'esordio in Serie A: "Emozione enorme: per chi nasce e cresce nel Milan, San Siro è il sogno più grande"

Kevin Zeroli, centrocampista del Milan e dell’Italia Under 19, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A con RDS in vista dell’Europeo di categoria: “Sono davvero felice di partecipare. Siamo positivi per questo torneo: cercheremo di partire forte visto che abbiamo un titolo da difendere. Ciò che conta è che siamo un gruppo unito e solido. L’obiettivo minimo è qualificarsi ai Mondiali, ma speriamo di alzare la coppa. Le squadre sono tutte molto forti, ma ce la giocheremo al massimo“.

Zeroli ha poi parlato anche del suo esordio in Serie A: “Finora è l’emozione più forte che io abbia mai provato. Per un ragazzo come me nato e cresciuto nel Milan, giocare a San Siro è il sogno più grande: un’emozione enorme. Quando il mister mi ha chiamato mi tremavano le gambe, poi una volta entrato mi sono sentito più sciolto: devo ringraziare Pioli per la fiducia“.