Zeroli: "L'esordio in prima squadra grazie ad Abate. Un sogno giocare a San Siro"

vedi letture

Il capitano della Primavera del Milan, Kevin Zeroli, ha parlato ai microfoni di Milan TV:

Sul Milan in Youth League

"Credo che disputare la Youth League sia un'esperienza molto importante per noi giovani, che ci dà la possibiltà di crescere e confrontarci con squadre internazionali di grande livello".

Sul rigore decisivo contro il Real Madrid, che ha portato la squadra alla Final Four di Youth League

"Una grande gioia, è stato davvero importantissimo. Probabilmente il rigore più importante per adesso. Sicuramente felicissimo per me e per la squadra".

Sull'esordio in Prima squadra

"Bello giocare a San Siro, il sogno di tutti i giovani che iniziano a praticare questo sport. E poi davanti alla curva del Milan è stata una grandissima emozione. Lo sognavo ma sicuramente non me l'aspettavo. Sicuramente ha inciso molto l'aiuto del mister. Aver debuttato in prima squadra è grazie anche a lui, per i consigli e quello che ci dà tutti i giorni"

L'impegno nel sociale

"Grazie alla Youth League ci siamo dedicati nel sociale, ando il nostro contributo all'associazione Kayròs che ci ha permesso di confrontarci con dei ragazzi che hanno avuto delle difficoltò"

Gli obiettivi della Primavera

"Aver raggiunto per due anni di fila le semifinali, finendo nelle prime 4 d'Europa è stato un grandissimo obiettivo. Stiamo cercando di fare meglio dell'anno scorso anche in Primavera. Quest'anno combattiamo per i playoff a differenza dell'anno scorso che è stato un anno molto difficile".