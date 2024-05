Ziliani: "Avvilente e triste vedere il vice di Conte promuoversi così in televisione"

vedi letture

In merito alle ultime voci di mercato sul prossimo allenatore rossonero, e sopratutto dopo l'intervento a Telelombardia del Vince di Antonio Conte, Christian Stellini, si è espresso così l'ex calciatore Paolo Ziliani. Queste le sue dichiarazioni pubblicate sul proprio sito nel format "Palla avvelenata":

"Di cose tristi nel calcio italiano ne vediamo, purtroppo, ogni giorno. Ma una cosa avvilente come quella del vice di Antonio Conte, Christian Stellini, cui viene chiesto di trasformarsi nel Mastrota della situazione per andare a promuovere in tv il suo capo a Telelombardia tessendone le lodi e garantendo e giurando che un materasso migliore, pardon, un allenatore migliore in giro è impossibile trovarlo, davvero non l’avevo mai vista. Invece è successo: e il fatto dà la misura di quanto Antonio Conte e il suo entourage si sentano, come dire, alla canna del gas. E sia chiaro, non è a Telelombardia che mi sto riferendo quando parlo di tristezza, anzi: Telelombardia ha fatto bene il suo lavoro riempiendo la serata di un contenuto attuale, originale ed esclusivo"