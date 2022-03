Zinchenko: "Orgoglioso di essere ucraino, la Russia sta distruggendo le città del mio Paese"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

In una toccante intervista rilasciata a Gary Lineker sulla BBC, Oleksandr Zinchenko ha parlato delle sue emozioni relative al conflitto in Ucraina: "Non faccio altro che piangere, da una settimana. Sono orgoglioso di essere ucraino e lo sarò per sempre, per il resto della mia vita. Conosco la mentalità della gente del mio Paese: preferiamo morire piuttosto che far nulla. La Russia parla di "operazione di sicurezza"? Stanno distruggendo le città del mio Paese. Assurdo parlare di operazione di sicurezza, questa è guerra reale e quello che stanno facendo alla mia gente non è accettabile. Dobbiamo fermare tutto questo"