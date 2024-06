Zirkzee festeggia la convocazione a Euro 2024 con... Joorabchian. La foto

Nella tarda serata di ieri è arrivata l'ufficialità della convocazione di Joshua Zirkzee per gli Europei che domani cominceranno in Germania con la partita tra i padroni di casa e la Scozia. L'attaccante del Bologna, cercato dal Milan con forza e decisione in queste settimane, era stato lasciato fuori dalla lista di Koeman a causa delle sue non perfette condizioni fisiche. L'infortunio dell'attaccante dell'Ajax Brobbey in allenamento, però, ha rimescolato tutte le carte in tavola e così Zirkzee è stato chiamato in Germania mentre era in vacanza in Florida con gli amici.

Nelle sue storie Instagram l'attaccante olandese ha ricondiviso una storia della sua agenzia, la Sports Invest UK che ha pubblicato l'immagine di una videochiamata di uno Zirkzee sorridente con il suo agente Kia Joorabchian. Come testo della storia c'è scritto: "Quando ricevi la chiamata per lasciare Disneyland e andare agli Europei". L'olandese si trovava infatti con gli amici al parco a tema Disney di Orlando, in Florida. Si riporta la foto di Zirkzee e Joorabchian.