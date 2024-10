Zola: "Sono sicuro che il percorso delle seconde squadre aiuterà tanto le società"

A margine dell'Assemblea elettiva di Serie C, il vicepresidente della Lega Pro Gianfranco Zola ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW parlando di Milan Futuro e dell'inchiesta sulle due curve di Milano che ha scosso il mondo del tifo organizzato in Italia.

Come si può valutare il progetto seconde squadre dopo l'arrivo della terza formazione, quella di Milan Futuro?

"Finora le due formazioni precedenti sono state in grado di essere un esempio positivo. Ne stanno traendo beneficio. Spero lo stesso valga anche per il Milan. Sono sicuro che è un percorso che aiuta tanto le società. La Juventus e quanto fatto da loro lo dimostra".