© foto di DANIELE MASCOLO

Gol del Milan al minuto 86', a segnare è Rade Krunic! Adli servito in area di rigore, arriva sul fondo e mette in mezzo, il numero 33 aggira un avversario con il primo controllo e poi di collo, nel cuore dell'area di rigore, fredda il portiere avversario. 3-2, ora mancano 5 minuti per non perderla.