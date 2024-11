Come sta Theo? Risposta di Deschamps molto interessante, Maignan ottimista

La Francia ha vinto il big match di ieri a San Siro contro l'Italia, per 3-1, nell'ultima giornata del girone di UEFA Nations League. In zona mista ai microfoni di MilanNews.it, il Ct francese Didier Deschamps ha parlato anche di Theo Hernandez lasciato in panchina per la gara di oggi. Le sue parole: "Theo ha giocato la prima partita (contro Israele, ndr) non essendo al 100%: non vado a precisare il problema che ha ma l'ha giocata. Non è al meglio della sua condizione e oggi l'ho lasciato tranquillo perché era meglio così. Però Theo è un ottimo giocatore anche se quest'anno non ha lo stesso livello degli anni passati, gioca tanto e può capitare".

Poi Deschamps ha continuato: "Tutti i giocatori a un certo momento possono avere un periodo un po' più complicato. Io ci parlo tanto e passo tempo con tutti i giocatori, anche Theo che è tanti anni che è con la Nazionale: l'importante è capire. C'è sempre stata la stanchezza fisica ma la cosa che è molto difficile da misurare è la stanchezza psicologica. Questi giocatori prima del raduno hanno avuto settimane con tre partite. In alcuni momenti tutti hanno un periodo un po' meno bello e in questi momenti sono il primo a sostenere e a mantenere la fiducia"

