Da Riyad: le prime notizie verso la finale. Leao recupero difficile, Thuram in dubbio

Sergio Conceicao con la febbre, ma non solo lui. Il Milan ha superato la Juventus in semifinale di Supercoppa italiana nonostante diversi acciacchi fisici, legati proprio ad attacchi febbrili anche per diversi giocatori. Diversi colpiti, tra i più interessati vi stono stati Alex Jimenez e Tammy Abraham: entrambi hanno passato la notte della vigilia insonne. A raccontarlo è stato lo stesso centravanti inglese nel post partita a Milan TV: "Per i miei compagni, per questa squadra farei tutto. Voglio vincere, sono un vincente. Ieri notte non ho dormito perché ero malato…", ha spiegato Abraham dopo il successo sui bianconeri.

Oggi la squadra di Conceiçao tornerà nuovamente ad allenarsi in quel di Riyadh. La seduta è in programma nel pomeriggio, il principale tema riguarda le condizioni di Rafael Leao: difficilmente l'attaccante portoghese rientrerà in gruppo e la sua presenza per la finale contro l'Inter, in programma il 6 gennaio, è fortemente in dubbio.

Altrettanto vale per Marcus Thuram: oggi si avranno aggiornamenti sull'infortunio dell'attaccante francese, uscito all'intervallo della semifinale con l'Atalanta per un affaticamento all'adduttore della gamba sinistra. Difficile, però, che Simone Inzaghi decida di forzare e rischiarlo, visti anche i prossimi impegni tra campionato e Champions League: Taremi è in pole per fare reparto con Lautaro Martinez.

