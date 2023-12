Europa appesa a un filo: Milan a Newcastle con un Leao e un Okafor in più

Il primo verdetto della stagione del Milan arriverà domani sera. La squadra di Pioli sarà impegnata sul difficile campo del Newcastle in occasione dell'ultima giornata del girone di Champions League e lì sparerà le ultime cartucce per provare ad agguantare una qualificazione agli ottavi che oggi appare difficilissima. Il tutto in un periodo di certo non felice per i colori rossoneri: tanti infortuni e tante incertezze, tattiche e mentali. Indipendentemente da quello che sarà l'esito della campagna europea del Milan, una bella vittoria domani sera potrebbe essere una buona medicina per il Diavolo ferito.

Europa in bilico

La stagione europea del Milan è appesa a un filo. La possibilità di ottenere il pass per gli ottavi, parlando onestamente, è molto bassa per i rossoneri , ma esiste ancora. La qualificazione non è solo nelle mani degli uomini di Pioli che dovranno fare la loro parte, battendo Newcastle: nel frattempo dovranno alimentare la speranza che il Borussia Dortmund sconfigga il Psg. Solo così il Milan tornerà agli ottavi di Champions League. Se i francesi riuscissero a ottenere anche un solo punto, pure in caso di vittoria il Diavolo retrocederebbe in Europa League. Se invece il Milan portasse a casa dal St. James's Park solo un punto o meno, i rossoneri sarebbero fuori da tutto. Uno smacco molto grande.

Due in un colpo

Dall'allenamento di rifinitura di questa mattina a Milanello, Pioli se ne esce con due ottime notizie. La prima è il recupero definitivo di Rafael Leao: il campione portoghese, che è mancato tantissimo ai suoi compagni nell'ultima gara di Champions contro il Dortmund e non solo, torna a disposizione e va verso una maglia da titolare. Insieme a lui, un po' a sorpresa, recupera anche Noah Okafor che era atteso piuttosto per la gara contro il Monza di domenica prossima. Lo svizzero si è allenato ieri e oggi con i compagni ed è partito alla volta di Newcastle insieme alla squadra. Possibile, visto che ricoprono lo stesso ruolo, che Pioli possa utilizzare Leao e Okafor in staffetta dal momento che nessuno dei due avrà 90 minuti nelle gambe. Va da sè che Pulisic tornerà sulla fascia destra mentre la zona centrale dell'attacco sarà presidiata da Giroud. Nulla da fare per Simon Kjaer, ancora ai box.