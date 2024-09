Fonseca cerca stabilità: le scelte di formazione vanno in questa direzione

Archiviato il derby, e Fonseca ci tiene particolarmente a tenere l'asticella dell'attenzione molto alta, il Milan si appresta ad affrontare il Lecce a San Siro. Fino a dieci giorni fa sembrava essere una stagione nata assolutamente storta, domani invece i rossoneri hanno la possibilità, con una vittoria, di passare poi la nottata in solitaria in testa alla classifica. Ecco perché il mister ci ha tenuto a ribadire quanto sia importante dare continuità a quanto fatto di buono nella partita vinta contro l'Inter di domenica sera.

Stabilità

Fonseca apprezza il turnover, ma non è questo il momento per farlo. Parole sue, che rafforzano ancora di più questo concetto di ricerca di stabilità ed automatismi: "Dobbiamo avere continuità e per avere continuità, se possiamo far giocare la stessa squadra... Mi piace far ruotare tutti i giocatori, ma bisogna capire i momenti. E ora è il momento di non cambiare troppo, di dare stabilità. In futuro sì, lo faremo. Quando saremo una squadra in tutti i momenti sarà più facile cambiare, perché cambiarne uno o due non cambierà niente. Quando saremo la squadra che ho in mente, allora io potrò cambiare".

La probabile formazione del Milan

Ed ecco (anche) perché in difesa giocano ancora Gabbia e Tomori in coppia, affiancati da Emerson e Theo sulle fasce. Prima del centrocampo parliamo dell'attacco, visto che Morata sarà convocato ma è in dubbio a causa di una borsite, l'ha provocata una contusione in allenamento: il tecnico portoghese ha detto che Jovic non ha le caratteristiche giuste per fare lo stesso lavoro di Alvaro, quindi bisogna vedere se di fianco ad Abrahm ci sarà uno tra Loftus-Cheek e Reijnders, con le quotazioni dell'inglese che salgono. Sulle fasce tocca ancora a Leao e Pulisic, entrambi in un buon stato di forma. Okafor invece non dovrebbe essere della partita visto che al momento non è nella condizione fisica migliore.