Adli a gennaio? Non è previsto dagli accordi: i dettagli (PODCAST)

In maniera ciclica, per la finestra di mercato di gennaio, emerge il nome di Yacine Adli, giocatore che il Milan ha acquistato in estate dal Bordeaux ma che ha lasciato in prestito fino al termine della stagione 2021-22 ai girondini. Un accordo che ha portato ai rossoneri grossi vantaggi sul piano economico dell'operazione, visto che Adli è costato sui 7 milioni più bonus quando il Bordeaux, per farlo partire in estate, ne aveva chiesti 15.

Gli accordi tra i due club sono chiari: non c'è una clausola a favore del Milan che possa permettere ai rossoneri di poter anticipare a gennaio l'arrivo di Adli a Milanello, anche se avrebbe potuto fare comodo a Pioli vista l'assenza di Franck Kessie e Ismael Bennacer, impegnati in Coppa d'Africa con Costa d'Avorio e Algeria (le due nazionali sono nello stesso girone).

Nel podcast odierno spieghiamo nel dettaglio perché Yacine Adli non arriverà nelle prossime settimane a Milanello.