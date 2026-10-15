Primo Piano Amorim a Sky: "In altre gare abbiamo fatto meglio. Tutti devono sapere che possono perdere il posto. Su Camarda..."

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Ruben Amorim, allenatore del Milan, è stato intervistato da SkySport dalla RedBull Arena di Salisburgo al termine della vittoria per 0-4 del Milan.

Ruben Amorim, allenatore del Milan, è stato intervistato da SkySport dalla RedBull Arena di Salisburgo al termine della vittoria per 0-4 del Milan.

Come commenta la partita?

"In altre parttite abbiamo avuto più controllo, ma oggi siamo riusciti a fare gol. Penso che a livello di prestazione generale abbiamo disputato partite migliori, ma poi si guarda solo il risultato. Però ovviamente sono contento della vittoria".

Cisse cosa le dimostra?

"Per me, lui merita lo spazio che sta avendo per quello che sta facendo a livello fisico: sa essere esplosivo. Deve ancora fare qualcosa per correggersi, deve fare meglio anche a livello di allenamento. Però, stasera, grandi complimenti a lui, la tripletta è straordinaria. Ma, allo stesso tempo, deve continuare a lavorare".

Perché non si vede sempre questo buon Milan?

"Non sono d'accordo. Penso che in altre partite abbiamo giocato meglio, da squadra. Stasera abbiamo giocato bene, ma in alcune situazioni, se loro fossero stati più precisi, ci avrebbero fatto gol. Abbiamo perso qualche pallone davanti alla nostra area, abbiamo avuto qualche problema in costruzione: c'è da lavorare.

Ha fatto giocare diversi calciatori che avevano pochi minuti...

"Io credo in loro. Non potevo schierare lo stesso undici con le prossime partite. Ovvio, ci sono dei rischi: se stasera avessimo perso so bene cosa si sarebbe detto. Io cerco di fare il meglio per la squadra, cerco di fare le cose nel verso giusto: stasera è andata bene".

Si alzerà il livello degli allenamenti?

"Sono d'accordo. La cosa più importante per una squadra è che tutti capiscono e pensano di poter giocare e che tutti, allo stesso tempo, siano coscienti di poter perdere il posto in squadra. Per questo ho bisogno di 22 giocatori competitivi. Con queste partite, i giocatori credono di più in loro stessi, gli aumenta la fiducia. Per i giovani, per Loftus-Cheek, oggi molto aggressivo in fase di non possesso e ci stiamo lavorando. Questa partita aiuterà tanti".

Come giudica Camarda?

"Camarda legge bene le partite. Deve migliorare in esplosività, passo e ritmo. Ci stiamo lavorando. Ha la possibilità di correre per tutti i 90 minuti. Ci stiamo lavorando. È qualcosa che gli è mancata anche stasera, anche perché in area sa come muoversi, sa tante cose".