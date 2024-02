AS - Theo: "Non penso al futuro: sto molto bene al Milan. Sono grato a Pioli, Ibra è ancora vicino alla squadra"

Theo Hernandez, dopo un inizio di stagione un po' in sordina, con alcune partite giocate da difensore centrale ha ritrovato la fiducia ed è tornato a essere il giocatore determinante che abbiamo conosciuto, anche sulla fascia sinistra. Questa mattina il terzino rossonero, uno dei leader tecnici e morali dello spogliatoio del Milan, è stato intervistato da AS, uno dei maggiori quotidiani spagnoli. Di seguito alcune delle sue risposte più significative, sul futuro, su Pioli, su Ibra e tanto altro.

Sul Milan come habitat ideale: "Senza dubbio, sia dal punto di vista sportivo che personale. Mi trovo molto bene qui. Mi sento completamente a mio agio in questa meravigliosa città che mi ha accolto fin dal primo giorno come se fosse casa mia da sempre. Tutto è stato facile fin dall'inizio. Ho formato una famiglia, mi sento amato e sono molto felice".

Miglior momento della carriera? "Credo di sì. Ne sono convinto. È vero che un giocatore non smette mai di migliorare, ma credo di essere in un momento di maturità ideale. Inoltre, sento la fiducia del mister e dei miei compagni e questo si riflette in campo".

Su Pioli: "Pioli è una persona molto vicina ai giocatori e qualcuno che ha scommesso su di me in ogni momento. Mi ha dato massima fiducia per poter esprimere le mie qualità e io ho cercato di restituirglielo sul campo con il mio lavoro. Gli sono molto grato sia a livello personale che professionale perché è stato una figura chiave nel migliorare le mie prestazioni".

Sull'esperienza da difensore centrale: "La verità è che ho sempre giocato come terzino e è la posizione in cui mi trovo più a mio agio. Tuttavia, da quando sono arrivato a Milano, ho posto molto enfasi nel migliorare il mio gioco difensivo e questo fa sì che mi senta più a mio agio in quella posizione di quanto potessi immaginare all'inizio. Mi sono dimostrato che posso giocare ad un buon livello anche in quella posizione".

Sull'incontro con Maldini a Ibiza: "Ad essere sincero, la prima volta che ho visto una leggenda come lui, che veniva a parlare con me, sono stato un po' nervoso. È stato molto chiaro fin dall'inizio, mi ha spiegato il progetto, ciò che voleva da me e mi ha detto che con lui sarei diventato uno dei migliori del mondo, qualcosa che è stata una ragione sufficiente per non esitare a voler andare al Milan. È stato molto importante. Il Milan ha mostrato un interesse totale fin dal primo istante. Era il club con più coppe d'Europa dopo il Real Madrid e il fatto che una figura come Maldini mi spiegasse il progetto di persona è stato cruciale per me e per i miei agenti. È un'entità che sta lavorando molto bene da anni e sta consolidando basi molto solide che si stanno traducendo in successi sportivi. Il Milan sta tornando al suo posto. La decisione di venire al Milan è stata un totale successo per me".

Sul ruolo di Ibra, da compagno e poi da dirigente: "Ibra è un leader naturale. Anche nei momenti in cui non poteva aiutarci in campo, la sua semplice presenza nello spogliatoio faceva sì che nessuno si rilassasse nemmeno per un secondo. Ti trasmette il suo carattere vincente. Ora si è allontanato dal campo, ma è ancora vicino alla squadra, continua ad aiutare a capire cosa sia il Milan e l'enorme impegno che comporta indossare questa maglia".

Sul Real Madrid: "Per il Real Madrid ho solo parole di ringraziamento per l'enorme scommessa che hanno fatto su di me in quel momento. Sono una persona che preferisce guardare avanti e concentrare tutti i miei pensieri sul presente e sul futuro più immediato, ma come persona grata che sono, tengo nel mio cuore quel grande club. Probabilmente non si sono verificate le circostanze ideali in quel momento affinché potessi mostrare il potenziale e l'entusiasmo che avevo, ma ribadisco il mio ringraziamento nei loro confronti".

Tornare al Real? "Sono più propenso a pensare al giorno per giorno, non tanto al futuro. Al Real Madrid ho grandi amici e un ricordo fantastico sia del club che dei suoi tifosi, ma ora sono un giocatore del Milan, mi trovo molto bene qui e non penso ad altro. Sono completamente concentrato su ciò che devo fare ogni giorno con questa maglia. Non si sa mai cosa riserverà la vita, ma io vivo il presente per emozioni e professionalità. Nessuno conosce il futuro. Ci sono ancora molti match da affrontare in questa stagione con il Milan e davvero penso solo a ciò che devo fare in campo".

Vedi un terzino migliore di te? "Non credo che mi spetti a me dare un verdetto al riguardo. Qualcosa che posso dire è che lavoro giorno dopo giorno per continuare a migliorare e sul campo non mi sento inferiore a nessuno".

Sul cammino interrotto in Champions: "Mi è dispiaciuto? Senza dubbio. Il nostro percorso dello scorso anno in Champions è stato molto bello e lavoro ogni giorno per vivere quei momenti e giocare quelle partite di così grande rilevanza. Volevamo essere almeno allo stesso livello dell'edizione precedente, ma purtroppo quest'anno non è stato possibile. Credo che la squadra abbia fatto un grande sforzo nell'ultima partita della fase a gironi. Almeno siamo ancora vivi in Europa League".

Su Brahim Diaz: "Dal momento in cui è arrivato a Milano abbiamo avuto una grande connessione, sia dentro che fuori dal campo. Abbiamo passato molti momenti molto belli insieme e sono molto felice di come stiano andando le cose per lui. Lo merita. So che ha lavorato molto duramente e so anche che ha il livello necessario per giocare al Real Madrid. Mantengo i contatti? Certo che sì, è un grande amico. La nostra amicizia va oltre il campo e la verità è che nell'aspetto sportivo ho potuto dargli pochi consigli, dato che lui ha molto chiare le sue mete e come raggiungerle. Sono molto felice per i suoi successi.".

Su chi è più difficile da fermare tra Mbappé, Vinicius o Haaland: "Difficile. Mi permetta di non prendere una decisione. Tutti loro, per la grande categoria mondiale che hanno, sono quasi impossibili da fermare quando sono in giornata".

Mbappè al Real? "Non gli ho mai chiesto nulla a riguardo, ma Kylian è intelligente e sono convinto che prenderà la decisione giusta per la sua carriera professionale. Gli consiglierei di prendere la decisione che considera migliore per la sua carriera professionale e per la sua soddisfazione personale. Alla fine, la cosa più importante è sentirsi realizzati e felicii".

Sulla rivalità con l'Inter, che è capolista: "In questa città si respira calcio e tutti parlano di calcio. È quasi obbligatorio sostenere una delle due grandi squadre e certo che a un milanista dà più fastidio che il leader sia il grande rivale. Tuttavia, sono una persona molto ambiziosa e se il campione fosse un altro team diverso dal Milan, mi darebbe fastidio lo stesso. Più passionale il derby di Milano o di Madrid? Scelta difficile. Entrambe le rivalità sono intense a modo loro. Sono grandi duelli, che siano a Madrid o a Milano. Non potrei dire quale delle due sia più passionale poiché entrambe hanno un significato speciale per i tifosi. Ho avuto la fortuna di vivere e godere entrambe le esperienze".

Sulle sfide con il fratello Lucas: "Per fortuna per entrambi non giochiamo sulla stessa fascia e sono pochi i momenti delle partite in cui ci incontriamo. Quasi meglio così perché entrambi siamo molto competitivi e lo scontro potrebbe finire in tragedia (ride)".

Su chi vincerà la Champions: "Non penso alle possibili vittorie di un'altra squadra che non sia il Milan e mi concentro sulle competizioni che disputiamo. Se mi chiedi un giocatore che mi piacerebbe vedere alzare il trofeo, direi mio fratello, come è ovvio. Inter-Atletico? Molto intenso. Sono due squadre potenti, sarà un duello molto equilibrato e scintille voleranno. Barcellona-Napoli? Passerà chi lo merita di più".

Sull'Europeo: "Credo che abbiamo una grande squadra e uno staff tecnico fantastico. Tutti i giocatori che vengono convocati sono fenomeni e indipendentemente da quali siano i convocati finali, so che sarà una grande squadra e aspiriamo a tutto".