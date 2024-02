CorSera - Il Milan ha due facce: con una difesa così non si vince lo scudetto

Dopo 23 giornate di campionato, si inizia forse a capire cos'è il Milan in questa stagione. Una squadra con due facce, una bella e una brutta. Quella bella corrisponde al rendimento offensivo, quella brutta alle prestazioni difensive. C'è una grande mancanza di equilibrio che attraversa l'annata rossonera e solo dei grandi numeri degli attaccanti stanno riuscendo a mascherare, in parte, le difficoltà degli schemi difensivi.

Non basta

Il Corriere della Sera questa mattina analizza i dati dei gol fatti e di quelli subiti. Il Milan è il secondo miglior attacco del campionato, un traguardo di tutto rispetto per i rossoneri che sono secondi solo all'Inter ma che possono vantare una media di due gol ogni partita. Sopratutto in questo 2024, se si considera anche la Coppa Italia, i rossoneri segnano con grande continuità, un grande segnale. Soprattutto il Milan manda in gol diversi giocatori: guida Giroud ma segna tanto Pulisic, ha segnato Okafor, Loftus... Non ha fatto tanti gol Leao che però ne ha fatti realizzare moltissimi e questo va sottolineato. E poi c'è Luka Jovic che, con la rete di Frosinone, è arrivato a quota 7 reti stagionali. Un traguardo che solo due mesi fa era impensabile: il serbo è in formissima e si sta dimostrando all'altezza tanto che dovrebbe meritarsi il rinnovo a fine anno. Tutto questo però non basta.

Così non si vince

Tutto questo non basta perché, da che mondo è mondo, per vincere devi difendere meglio degli altri. Nell'anno dello Scudetto, nella seconda parte delal stagione, il Milan aveva elevato le proprie prestazioni difensive, subendo pochissimi gol: da quando è iniziato il girone di ritorno, i rossoneri viaggiani con la media di quasi due gol presi a partita. Troppi. E soprattutto, prestazioni così non possono farti vincere gli scudetti. Pioli aveva detto prima di Frosinone che per vincere "serve fare più gol degli altri" il che, per le ragioni appena illustrate, è vero solo a metà. L'immagine di questo rendimento difensivo deludente è Mike Maignan, anche se forse - a livello di reparto - è il meno colpevole di tutti. Certamente però Maignan nelle ultime tre gare ha commesso tre errori non da lui e soprattutto tutti molto simili. Questo non scalfisce il suo status di campione ma certamente contribuisce a una difesa già in affanno a livello tattico e di prestazioni.