CorSport - Manovre offensive. A tutta su Thuram: entro fine mese Kamada

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono tanti i nomi che stanno venendo passati al vaglio negli alti uffici di Casa Milan in questi giorni. Alcuni, come quelli di Marcus Thuram e Daichi Kamada, sono ormai una costante e rappresentano gli obbietivi acclarati del mercato rossonero. In generale tutto il reparto offensivo, da destra a sinistra, dalla trequarti al centravanti, potrebbe subire stravolgimenti quest'estate.

A tutta

Come riporta il Corriere dello Sport, il club rossonero per il ruolo di punta sta scommettendo tantissimo su Marcus Thuram, attaccante che soddisfa tutti i criteri del profilo ideale cercato dal Milan: è giovane ed è in scadenza di contratto, il che permetterebbe di acquistarlo senza costi di cartellino e dover spendere solo di ingaggio. Inoltre è un attaccante potente e dalle caratteristiche tecniche evidenti, con ancora diversi margini di miglioramento. Sarebbe l'uomo ideale per una staffetta con Olivier Giroud che intanto, anche in nazionale, continua a segnare noncurante dell'età che avanza. L'elemento che mette maggiormente i bastoni tra le ruote, però, è l'agguerrita concorrenza del Psg che è una squadra con cui mai vorresti contenderti un calciatore: recentemente è da registrarsi anche un ritorno di fiamma del Barcellona. Il Milan non potrà pareggiare l'offerta economica di questi club ma almeno offre garanzie di titolarità, o quantomeno continuità in campo.

Kamada e gli altri

Un altro nome che ormai è un'abitudine delle cronache di mercato rossonere, è quello di Daichi Kamada, centrocampista tuttofare anche lui disponibile a parametro zero e anche lui in uscita dalla Bundesliga. L'accordo con il giocatore era già stato trovato con Maldini e Massara al timone e anche dopo i discorsi sono stati portati avanti, arenatisi solamente per ragioni di carattere burocratico legate agli agenti del calciatore. La speranza è che entro fine mese il tutto si possa risolvere e il giapponese possa mettere la sua firma su un quadriennale da tre milioni. Intanto è partito anche il casting per la fascia destra con i nomi di Reiss Nelson, Samuel Chukwueze e Arda Guler che al momento sarebbero quelli più accreditati. Infine, per quanto riguarda la fase offensiva, c'è da registrare il contro riscatto di Lorenzo Colombo dal Lecce: ora bisognerà capire se il 2002 rimarrà a giocarsi le sue carte partendo come riserva o se da via Aldo Rossi cercheranno altre soluzioni.