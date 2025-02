Dal cooling break di Roma ai rigori di Firenze, passando per gli errori di Maignan e l'espulsione di Theo: Milan, episodi che sono diventati Regola

La trasferta di Torino è l'ennesima immagine di una stagione che il Milan ha cominciato male e che sta continuando peggio. Dopo l'eliminazione in Champions League ci si aspettava una reazione d'orgoglio da parte dei giocatori rossoneri, che invece sono caduti per la terza volta in tre anni allo stadio Grande Olimpico di Torino mettendoci decisamente del loro, anche perché in entrambi i gol dei granata c'è un forte contribuito degli uomini di Sergio Conceiçao.

C'è da dire che sotto questo punto di vista il Milan la continuità l'ha trovata, anche perché almeno un episodio sfavorevole, o meglio, un orrore a partita lo commette. Basti pensare che in 37 partite stagionali, sono almeno 21 le situazioni di campo da cerchiare con la matita rossa, più le altre extra che certamente non sono da sottovalutare e che anzi incidono molto in questo discorso.

Sotto questo punto di vista il Milan non ha perso tempo, anche perché il primo errore grossolano arriva all'esordio in campionato proprio contro il Torino, dove un Thiaw piuttosto goffo regala ai granata il gol del vantaggio con un autogol incomentabile, un po' come quello di ieri sera, dove però non lo si può definire colpevole.

Anche la terza giornata ha regalato una perla, con l'evento "non evento" di Theo e Leao, protagonisti di un cooling break che ha fatto discutere e non poco nel corso delle settimane a seguire. Alcuni errori grossolani, ovviamente, sono stai commessi anche in Europa, vedi l'indecisione di Maignan che all'esordio in Champions League contro il Liverpool porta al gol del vantaggio di Virgil van Dijk.

Dopo la sfida di San Siro contro i Reds il Milan vince il derby, contro il Lecce e cade immeritatamente a Leverkusen, per poi andare a Firenze dove succede l'inverosimile. Tra gli errori dal dischetto di Theo (poi espulso) ed Abraham, l'incazzatura post partita di Fonseca e la sbavatura di Tomori che porta al gol del raddoppio Viola scegliere non saprei.

Qualche settimana più tardi ecco Maignan ancora una volta protagonista in negativo, ma questa volta contro il Napoli, dato che da un suo passaggio sbagliato nasce il gol del vantaggio di Romelu Lukaku. Quella partita, poi, è stata fortemente influenzata anche da tanti errori tecnici individuali che hanno permesso alla formazione di Antonio Conte di tornare a vincere a San Siro.

Rialzata la testa contro il Monza ma soprattutto in Champions League contro il Real Madrid, il Milan va a Cagliari e pareggia 3 a 3. Gol di Zortea e Zappa (doppietta), che con una mina al volo soprende Maignan sfruttando al massimo una non difesa di Theo Hernandez. Nella stessa partita anche Fofana contribuisce all'esodo cagliaritano contribuendo al 2 a 2 dei sardi.

La lista non finisce qui dato che a Bergamo, contro l'Atalanta, Emerson Royal sbaglia sul calcio d'angolo del gol del definitivo 2 a 1 della Dea, stessa fine che Musah fa invece pochi giorni dopo in Champions League regalando il gol dell'1 a 1 alla Stella Rossa (Radonijc).

Nel mentre c'è una gestione pessima dell'esonero di Paulo Fonseca, che dopo il pareggio casalingo contro la Roma viene cacciato a sua insaputa dalla società dopo essere stato anche mandato a parlare in conferenza. Il Milan non è esente da errori neanche a Riyad, in occasione della gita per Supercoppa, nonostante sia tornato a casa col trofeo. In semifinale Theo e Thiaw sbagliano sul gol di Yildiz, mentre in finale Emerson Royal prima, Thiaw e Tomori poi, contribuiscono attivamente al momentaneo doppio vantaggio nerazzurro.

È da gennaio 2025 che le cose iniziano a peggiorare di partita in partita. In Milan-Cagliari Maignan regala a Zorte (ancora lui) il gol del pareggio con una papera, ripetendosi qualche giorno dopo a Como sul gol di Diao. In questo anno nuovo sono più le partite sbagliate che quelle buone per il portiere rossonero, che sbaglia anche a Torino in occasione del raddoppio firmato Weah, così come proprio ieri contro il Torino o a Rotterdam sull'1 a 0 di Paixao.

Insieme a quelli del francese sono da annoverare gli errori di Gabbia contro la Dinamo Zagabria e le due espulsioni di Theo Hernandez (vs Feyenoord) e Yunus Musah (vs Dinamo Zagabria) in Champions League, che potranno anche essere passati in secondo piano ma che hanno contribuito all'uscita del Milan dalla massima competizione europea per club.

Insomma, di episodi si poteva parlare una volta, dato che qui commettere questi errori per il Milan è diventata una vera e propria regola.