È inutile che Pioli e Maldini chiedano rinforzi... È talmente evidente!

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ascolta l'audio

Ep. 374 - Maldini e Pioli chiedono giustamente rinforzi

Il titolo è, ovviamente e volutamente, ironico e simpatico: Paolo Maldini e Stefano Pioli hanno giustamente chiesto nelle ultime interviste, come dimostrato in maniera piuttosto evidente e lampante dal campo, degli acquisti che possano andare e rinforzare il Milan nel calciomercato estivo per far sì che il club rossonero possa essere competitivo sia in campionato che in Champions League.

Prima lo ha fatto il direttore tecnico subito dopo l'eliminazione in Champions contro l'Inter: "Non siamo strutturati ancora per competere su due competizioni, lo abbiamo detto allo stampa e ai nostri proprietari, lo sanno benissimo... È un percorso che ha portato grandi risultati sportivi ed economici. Ci sono tanti giocatori giovani. Oggi c'erano tre anni di media di differenza con l'Inter. Se dovessimo arrivare in Champions League sarebbe una grande stagione. Essere tornati a questo livello deve essere sfruttato, anche a livello economico investendo per rimanere fra le prima quattro e fare bene in Italia".

A queste parole hanno fatto seguito quelle di Stefano Pioli ieri dopo la qualificazione matematica alla prossima Champions League: "Se vogliamo essere competitivi per vincere il campionato e arrivare in semifinale di Champions, è chiaro che la squadra va migliorata. Per fare due competizioni di questo livello, servono giocatori forti: poi se sono giovani sono contento, perchè sono delle spugne e sono entusiasti. Se il club vorrà essere competitivo in entrambe le competizioni, chiaramente dovrà fare una rosa competitiva".

Come anticipato, i due hanno evidentemente ragione e hanno fatto benissimo a dire apertamente ciò che era, comunque, molto molto lampante: il Milan ha salvato la stagione con il quarto posto e la semifinale di Champions League, ma vincere è la cosa più importante e, per farlo, c'è assoluto bisogno di rinforzare la squadra; quest'anno sono mancate tante pedine nel corso dei due tornei, non permettendo a Pioli di essere sempre performante su tutti i campi. C'è bisogno, almeno, di acquistare due centrocampisti (Kamada vicino, si segue Loftus Cheek), un esterno destro (occhio all'ultimo nome di Nicolas Jackson, QUI le ultimissime) e una punta titolare che si alterni con Giroud, oltre ad Arnautovic.

Nel podcast odierno l'approfondimento completo su tutti i nomi del calciomercato del Milan: clicca sul banner per ascoltarlo!