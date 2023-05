MN - Il Milan alla ricerca di un attaccante, valutato anche il profilo di Jackson del Villarreal

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan in estate andrà alla ricerca di un attaccante e già da qualche settimana la dirigenza rossonera è impegnata con meeting e contatti con agenti per avere una panoramica completa sugli attaccanti in Europa. Secondo le ultime voci raccolte da MilanNews, dalla Spagna si parla di un incontro avvenuto recentemente per Nicolas Jackson del Villarreal. L’attaccante senegalese di 21 anni (scadenza nel 2026) può ricoprire più di un ruolo nel reparto offensivo. Sulle tracce di Jackson ci sono anche società di Premier League. Il Milan valuta e osserva, così come per altri attaccanti che sono stati accostati in questi giorni, uno su tutti Openda del Lens, autore di una stagione super in Francia.

di Antonio Vitiello