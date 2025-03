esclusiva mn De Cuyper per il dopo Theo? L'esperto di calcio belga: "Gli serve un passaggio intermedio"

Si è completato il quadro delle partite d'andata di Champions League e fra le notizie che possono riguardare da vicino il Milan c'è da segnalare il primo gol nel massimo torneo continentale di Maxim De Cuyper. Il belga è da tempo nel mirino dei rossoneri per l'eventuale sostituzione di Theo Hernandez. Ma è davvero il profilo giusto? Ne abbiamo parlato con l'agente ed esperto di calcio belga, Vincenzo Sollitto. Ecco le sue parole a MilanNews.it

Che tipo di giocatore è Maxim De Cuyper?

"Per essere un terzino ha una struttura differente, data l'altezza. E per questo riesce a dare una mano come centrale di difesa, anche se di base è un terzino sinistro".

Le sue qualità migliori?

"La sua specialità non è andare sul fondo a crossare, bensì il lancio lungo a scavalcare il centrocampo. Ha un bel tiro, è mancino ma sa usare entrambi i piedi. Ed è bravo nell'anticipo, direi che è una delle sue qualità migliori, oltre a saper leggere le azioni. Sa triangolare, è bravo nel gioco di sponda. E la sua stazza lo agevola nel gioco aereo".

È pronto al grande salto?

"Un giocatore sicuramente interessante, del resto è nel giro della nazionale maggiore. È ancora giovane, 24 anni, ma non è acerbo".

Nel Milan c'è ancora il precedente De Ketelaere, anch'egli proveniente dal Brugge. Non andò benissimo...

"Il rischio c'è e visto il precedente De Ketelaere il Milan potrebbe essere un passo troppo lungo, anche se parliamo di due caratteri diversi. Ma a mio avviso il suo percorso ideale è sì il trasferimento in Italia, ma magari con un approccio più morbido, un una squadra di media classifica. Per intenderci, quello che ha fatto Cabal che è andato al Verona e poi alla Juventus".

È un giocatore che per caratteristiche può essere paragonato a Theo Hernandez?

"Altro stile di gioco rispetto a Theo, ebbene anche De Cuyper ami sganciarsi. Ma nel complesso hanno caratteristiche diverse".

Quanto può valere a oggi Maxim De Cuyper?

"Ci aggiriamo sui 10 milioni, ma il mercato è pazzo. Basti vedere la valutazione fatta per Cambiaso solo nel mercato di gennaio".

Consigli per gli acquisti: il Belgio da anni è una fucina di talenti. Un nome?

"Ce ne sono diversi ma nessuno che possa fare una vera differenza, almeno nel Milan. Se devo dire un nome allora è un giocatore che è già in un campionato importante come la Premier League, ossia Tielemans".

I nomi nuovi come Stroeykens, Talbi o Smets possono essere presi in considerazione?

"Tutti giovani che devono a mio avviso fare ancora almeno un anno in Belgio. La Serie A è un altro livello e hanno bisogno di maturare".

La generazione d'oro sembra essersi esaurita, in definitiva

"È una questione di cicli e la generazione d'oro del Belgio è passata ma è una cosa che si poteva mettere in conto date le dimensioni del Paese.