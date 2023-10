esclusiva mn - Eranio: "Non vedo tutti questi grossi problemi nel Milan. La squadra gioca bene, buone risposte da Adli"

vedi letture

In vista della sfida di domani sera tra Genoa e Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva il doppio ex Stefano Eranio. Ecco le sue parole:

Che tipo di partita ti aspetti?

“Non semplice per il Milan, perché ha tutto da perdere. Dobbiamo capire se le fatiche della Champions sono state ben assorbite”.

È un Milan che crea tanto, ma capitalizza poco. Scoria psicologica post derby?

“Ribaltiamola sulla sponda opposta: anche Lautaro con il Benfica ha avuto tante occasioni per segnare, eppure non ci è riuscito. Non c’entrano discorsi di psico-analisi, anzi…”.

Ti convince come Pioli fa giocare il Milan? Cosa miglioreresti?

“Io, personalmente, sono soddisfatto. La squadra gioca bene, le occasioni ci sono, i giocatori, specie i nuovi, sono in forma, chi viene chiamato in causa dopo tempo che non giocava - come Adli - dà buone risposte… io non vedo tutti questi grossi problemi”.

È un Milan in posizione di favore per lo scudetto?

“Quello dipende sempre da tante variabili. Non si possono fare pronostici. Per ora il Milan sta soddisfacendo le aspettative: ha gli stessi punti dell’Inter, è lì in vetta alla classifica, segna ed esprime un buon gioco. Certo: bisogna pensare partita dopo partita. Già contro il Genoa, subito post Champions, non è affar semplice”.