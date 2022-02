ESCLUSIVA MN - Fuser: "Pioli è un top manager. La vittoria con l'Inter ha dato consapevolezza al Milan"

L’ex centrocampista di Milan, Lazio e della Nazionale Diego Fuser è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it per parlare del prossimo Milan-Lazio di Coppa Italia (mercoledì 9 febbraio alle 21) e non solo. Queste le domande e le risposte

Fuser, quando legge Milan-Lazio cosa le scatta dentro?

“Vedo scorrere davanti a me tutta la mia carriera. Milan e Lazio rappresentano due parentesi diverse che però mi sono rimaste dentro per mille motivi. Tante soddisfazioni con entrambe le maglie, momenti che il tempo non ha cancellato”.

Il Milan-Lazio o Lazio-Milan che non dimenticherà mai?

“Sicuramente la finale di Coppa Italia che vinsi da capitano della Lazio proprio contro il Milan. Ma di partite intense a livello emotivo ne ho vissute tante. Quando affronti squadre che hanno rappresentato il tuo passato non è mai semplice restare concentrati solo sul campo”.

I rossoneri di oggi, dopo la spinta ottenuta dalla vittoria nel derby, che squadra sono?

“Una squadra forte, ma lo erano già. Vincere con l’Inter probabilmente ha dato un qualcosa in più alla squadra in termini di consapevolezza. Sta crescendo tanto, partita dopo partita, e sono convinto che può dare ancora un contributo importante al campionato. Mi farebbe piacere vedere i rossoneri il più in alto possibile a fine campionato”.

L’andamento altalenante della Lazio invece come si può spiegare?

“Quando ci si affida ad un allenatore nuovo con delle proprie idee possono succedere queste cose. Ci vuole il tempo necessario a plasmare una squadra, ad entrare nella testa dei giocatori e può capitare che alcune partite vadano male. A maggior ragione se ti trovi a cambiare modulo rispetto a quello con il quale eri abituato”.

A proposito di allenatori, di Stefano Pioli cosa ne pensa?

“Ha dimostrato con i fatti, con il lavoro e con la sua crescita di essere assolutamente un allenatore da grande squadra, un top manager. Si è conquistato la fiducia della squadra e dei ragazzi e questa cosa va vista come la più importante in assoluto”.

Se dovessimo scegliere la qualità migliore del tecnico milanista?

“Il rapporto con i giocatori. Ognuno di questi crede tantissimo in quello che Pioli trasmette. Sono sinceramente contento per lui”.

Intervista di Giuseppe Gallozzi