esclusiva mn Galderisi: "Sarà un Milan-Juve spettacolo. Camarda? Resti in prima squadra e impari dai grandi"

Doppio ex di Milan-Juventus, Giuseppe Galderisi si proietta alla sfida di San Siro. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Torna il campionato ed è subito big match: cosa ci dobbiamo aspettare?

"Una partita bella da vedere e mi auguro spettacolare, ricca di gol. Milan e Juventus hanno in comune la voglia di proporre gioco, entrambe propositive, ognuna a modo suo. Una partita che dirà molto sulle ambizioni delle due squadre che possono rilanciarsi in un torneo dove non c'è nessuna ammazza-campionato".

Il Milan è però attardato sul gruppone

"Più che i punti di distanza il problema è le tante squadre davanti, ma è doveroso crederci. Per il discorso scudetto è effettivamente difficile ma questo Milan può arrivare tra le prime quattro. Di certo non ha più tempo da perdere".

La sta convincendo Fonseca?

"Mi piace come allenatore, va avanti per la sua strada e con tutto l'impegno possibile. Se guardiamo i risultati il suo Milan nelle gare che contano c'è sempre: il derby, il Real Madrid. Sa il fatto suo e merita fiducia".

Tra i convocati vi sarà Camarda. Un calciatore precoce come Lei, che esordì a 16 anni nella Juventus. Cosa si sente di dire al gioiellino rossonero?

"Gli suggerisco di rimanere sempre concentrato su quel che fa, di migliorarsi giorno dopo giorno e tenersi vicino le persone che possono migliorarlo professionalmente, E cercare di divertirsi. Ripenso a me 16enne alla Juve e sono ricordi piacevoli, avevo intorno grandi campioni e grandi uomini e quello che mi hanno insegnato me lo sono portato dietro. A 16 anni hai il vantaggio di affrontare certe pressioni con l'incoscienza dell'età, ma nel frattempo metti su delle basi solide per crescere e diventare un grande giocatore".

Crede che sia necessario un percorso col Milan Futuro o è meglio per lui restare con i grandi, imparando da loro?

"Credo che Camarda debba rimanere in prima squadra e cercare di fare il suo percorso. Poi c'è sempre la possibilità di scendere e giocare, se non trova spazio. La Serie C non è facile e si vede, fossi in lui starei più vicino alla prima squadra".