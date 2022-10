ESCLUSIVA MN - Ielpo: "Senza Maignan, il Milan perde uno dei suoi fuoriclasse ma fiducia in Tatarusanu. Rinnovo Leao? Dipende tutto dal giocatore"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa rossonera, si sta parlando molto nelle ultime ore dell'infortunio di Mike Maignan, che rientrerà solo nel 2023. Per parlare del portiere francese, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Mario Ielpo, ex estremo difensore rossonero, il quale ha commentato anche il rendimento di Tatarasanu e De Ketelaere e la questione del rinnovo di Rafael Leao. Ecco le sue parole:

Sig. Ielpo, Maignan si è infortunato nuovamente e il Milan lo ritroverà solo nel 2023. Quanto perdono i rossoneri con l'assenza del francese?

"Tantissimo. Al Milan ci sono tre fuoriclasse, cioè Maignan, Theo e Leao. Quindi senza di lui perde uno dei suoi fuoriclasse. Lui ha un grande carisma, quindi il Milan perde davvero tantissimo".

A sostituirlo sarà ancora Tatarusanu, che ha ricevuto qualche critiche nelle ultime settimane. Merita fiducia il portiere rumeno?

"Assolutamente. Con lui in porta il Milan sempre vinto in Serie A. E' chiaro che Maignan è di un altro livello sotto tutti i punti di vista, ma Tatarusanu non ha fatto così male come dice qualcuno. Contro il Chelsea non poteva fare molto di più, contro l'Empoli ha fatto un errore che poi è stato rimediato dalla squadra. Per il resto ha fatto quello che doveva fare".

Per il Monza, Pioli recupererà De Ketelaere. Si aspettava di più dal belga in questo inizio di stagione?

"Appena lo abbiamo visto per la prima volta, abbiamo notato subito la sua eleganza e quindi da un giocatore così ci si aspetta che sia decisivo fin da subito. Così però non è stato. Non vorrei che incontrasse le stesse difficoltà che ha avuto Paquetà. Ho sempre detto anche in passato che il brasiliano non era un bidone come diceva qualcuno, ma è un ottimo giocatore, ma non tutti i giocatori sono adatti a giocare in tutti i campionati. Paquetà ha fatto fatica in Italia, poi è andato all'estero ed è tornato ad essere un giocatore importante. De Ketelaere forse ha bisogno di più spazio per esprimersi al meglio oppure è solo una questione di ambientamento. Le doti le ha comunque".

Si parla tanto del rinnovo di Leao. Cosa succederà secondo lei?

"Per fare i matrimoni bisogna essere in due. Il Milan non può ovviamente offrire un ingaggio che invece potrebbe mettere sul piatto qualche altro top club. E' fondamentale in questa vicenda la volontà del giocatore, altrimenti c'è poco da fare. Dipende quindi tutto da Leao, se vuole davvero rimanere non ci saranno problemi perchè il Milan farà il massimo per trattenerlo. Non mi sembra che chi è andato via dal Milan nelle ultime stagioni sia così contento".