esclusiva mn Mastroianni (DAZN): "La chiave per un Milan equilibrato è stata forse trovata"

vedi letture

Un bel Milan, quello visto contro l'Empoli nell'ultima partita del mese di novembre. Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, ci dà il suo punto di vista Dario Mastroianni, telecronista proprio della sfida di San Siro per DAZN.

Dario Mastroianni, quello contro l'Empoli è stato il miglior Milan della stagione?

"Ho seguito quasi tutte le partite dei rossoneri e anche in quelle in cui ci sono state vittorie larghe come contro Venezia e Lecce c'erano dei momenti di poco equilibrio. Contro l'Empoli invece la squadra è stata costante in tutte le fasi, facendo cose fondamentali per Fonseca come recuperar palla alti, senza concedere nulla. Devo dire che è stata la partita più completa, col livello di attenzione più alto. Escludo Inter e Real Madrid dove erano altri tipi di partite con altre motivazioni. Contro l'Empoli è stata una partita concreta, credibile e il primo mattoncino per quello che deve essere il Milan di Fonseca".

Una bella reazione dopo le difficoltà di Bratislava

"Contro lo Slovan sono stati commessi errori talmente grandi dal rendere la partita bruttina, in particolar modo il primo gol preso. Poi il secondo dello Slovan è stato viziato da un fallo chiaro. Ma altre cose sono state fatte bene".

Ti aspettavi di attendere così a lungo per vedere un Milan così convincente?

"Mi aspettavo delle difficoltà. Non così tante, non così a lungo. Altri allenatori hanno trovato prima la quadra e mi chiedevo come mai ci volesse così tanto per sistemare un problema che si protraeva da tempo a livello di equilibrio. Forse la chiave è stata trovata con l'inserimento di Musah a destra".

L'undici visto con l'Empoli, al netto del turnover necessario, può essere la formazione base da qui a fine stagione?

"Per le posizioni in campo direi di sì, poi venerdì c'è la partita contro l'Atalanta che sarà il crush test per vedere il valore della squadra. Di certo Musah dà molto equilibrio, vedremo da qui in avanti e magari servirà anche un ricambio. Chukwueze devo dire però che contro l'Empoli è stato molto meglio dal punto di vista difensivo piuttosto che negli ultimi trenta metri. E pensare che un giocatore perfetto sotto questo aspetto il Milan ce l'aveva già in rosa, ossia Saelemaekers".

Fofana e Reijnders in mezzo sono ormai una certezza

"È una coppia dal livello altissimo, si completano. E credo che siano ormai intoccabili, anche all'80% della forma".

A breve tornerà Bennacer

"Sarà sicuramente un valore aggiunto. Certo, prima si notava la differenza quando era in campo ma dall'infortunio nel derby di Champions non si è mai più visto al top. L'infortunio del resto era serio, scomodo e non tanto comune. Detto questo per me è recuperabile nelle rotazioni anche Loftus-Cheek".

Centrali difensivi, qual è la meglio assortita per te?

"Posto che Gabbia è il giocatore che guida la linea, a me la coppia con Thiaw inizia a piacere anche perché il tedesco ha ritrovato fiducia e ha delle giocate che al Milan son sempre mancate, quelle imbucate in fase di cotruzione che nel pacchetto difensivo dei rossoneri lo rendono unico. Io dico che la crescita di Thiaw sia passata inosservata. Detto questo, Tomori è un ottimo difensore che sta pagando il cambiamento del modo di difendere. Pavlovic invece è ancora lontano dall'essere totalmente affidabile".