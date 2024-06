esclusiva mn Milan su Fofana, da Montecarlo: "È reduce dalla sua miglior stagione. Il Monaco pronto a cederlo"

vedi letture

Youssuf Fofana è tra i grandi obiettivi di mercato per rinforzare la mediana del Milan, che necessita di un elemento in grado di dare equilibrio e aiutare il reparto difensivo. Per conoscere meglio il centrocampista francese abbiamo parlato col collega Antoine Maumon de Longevialle, de L'Equipe

Youssuf Fofana sembra destinato a lasciare il Monaco. Qual è la sua situazione?

"Ha un anno residuo di contratto, quindi il direttore generale del Monaco, Thiago Scuro, ha detto che su Guillermo Maripan e Youssuf Fofana la società è aperta alla cessione in caso di buona offerta. Già un anno fa Fofana voleva andare via ma i club interessati non erano di primo piano, quindi ha preferito aspettare".

Come valuti la sua ultima stagione al Monaco?

"Questa stagione è stata la sua migliore. Pertanto non è una sorpresa se una società come il Milan sia interessata a lui. Alla fine andrà pure agli Europei, giusto premio per la sua stagione. E penso che per potrà essere un elemento fondamentale per la nazionale francese".

Punti di forza?

"Le sue qualità atletiche. È un giocatore che corre tutta la partita, ha una potenza fenomenale nei duelli. È molto bravo nel recuperare i palloni e altra cosa che mi piace è la mentalità. La sua carriera non lineare, perché quand'era più giovane i club non credevano nelle sue qualità. Ma a mio avviso è sempre stata una persona che aveva fiducia delle sue qualità e questo lo si vede in campo e trasmette agli altri giocatori la sua consapevolezza".

Il punto debole?

"Sicuramente segna molto poco, anche se nell'ultima stagione è riuscito a fare diverse reti e anche qualche assist. Questa diciamo che è una novità nel suo gioco".

Se dovessi paragonarlo a un giocatore, per rendere l’idea, a chi lo paragoneresti?

"Per me assomiglia un po' a Deschamps. Per le sue qualità fisiche, la capacità di correre molto e anche perché segna poco, a parte quest'ultima stagione. In Francia fanno spesso il paragone con Tchouaméni ma non credo sia corretto. Perché Tchouaméni è più versatile e migliore tecnicamente".

Come valuti il Fofana personaggio?

"È uno dei migliori personaggi per la stampa, perché dice quello che pensa. A Montecarlo possiamo dire che i giornalisti potrebbero perdere un gran giocatore ma anche un personaggio molto interessante nelle sue analisi".

Il Milan è interessato a lui. Credi che sia un giocatore pronto per le pressioni di San Siro?

"Fofana è un giocatore che ama la pressione. Non ha giocato molto in Champions a livello di club ma con la nazionale francese è arrivato a giocare persino una finale dei Mondiali, quindi può reggere la pressione".