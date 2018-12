ESCLUSIVA MN - Pagni: "Milan, conviene investire da subito sul mercato. Sentenza UEFA? Favorevole, ricorso ancora incerto"

La redazione di MilanNews.it ha contattato Luca Pagni. Con la nota firma di Repubblica abbiamo parlato della sentenza UEFA

Come giudica la sentenza emessa dalla UEFA nei confronti del Milan?

"Premesso che servirebbe avere a disposizione il dispositivo completo, perchè a volte ci possono essere delle pene accessorie che in realtà sono significative. E' una sentenza favorevole, secondo me, considerando anche che si era partiti dall'esclusione dalle coppe europee e visto i precedenti con Inter e Roma, che avevano paletti di mercato più fastidiosi. Il Milan, però, si aspettava un periodo temporale più lungo per poter raggiungere il break even. Anche perchè, se volete la mia opinione, non è una sentenza che fa il bene del calcio, così come lo stesso Financial Fair Play con queste regole. Serve un cambio di governance nella UEFA e norme più chiare e al passo con i tempi".

Secondo lei il Milan ricorrerà al TAS?

"Il rischio peggiorativo c'è sempre. In più bisogna considerare la situazione particolare che sta vivendo la UEFA al momento: c'è uno scontro tra camera investigativa e giudicante. Avventurarsi in una situazione di ricorsi può essere rischioso. Elliott si muove sempre con grandi avvocati nel suo lavoro. La risposta definitiva non è ancora arrivata, quindi significa che ci stanno pensando minuziosamente".

Il bilancio 2017-2018 del Milan, che non rientra nella valutazione della UEFA per la recente sentenza, verrà preso in considerazione successivamente?

"Non è ancora chiaro. A mio avviso il buon senso è che sia stato superato dai fatti. Non si può lanciare un anno lì in sospeso, secondo me. Qualcuno dice che c'è un buco normativo. Se dovesse essere esaminato più avanti, con una conseguente pena aggiuntiva, a quel punto si tornerebbe al punto di partenza, peggiorando la sanzione".

Come conciliare il rispetto dei paletti dati dall UEFA con la necessità di rinforzare la squadra per poter aumentare, di conseguenza, i ricavi?

"Bisogna correre subito, in tutti i sensi. Il Milan deve centrare assolutamente la Champions League e attirare così i giocatori che non verrebbero senza la partecipazione a quella competizione. Meglio spendere subito, piuttosto che arrivarci piano piano, secondo me. Gazidis deve dimostare di essere bravo nel suo lavoro, anche senza i diritti televisivi che ha la Premier League. Io sarei molto realista, uno tra Suso e Donnarumma lo sacrificherei in estate, perchè aiuterebbe a fare un mercato più corposo. Sono stati un po' ottimisti in tutto. E' chiaro che conoscessero i bilanci, però sono rimasti un po' sorpresi dalle difficoltà di gestire un club di calcio, che sono diversi rispetto a gestire un'azienda come Telecom. Nel calcio c'è l'imponderabilità del risultato sportivo. In più Gazidis ha questa politica contro gli over 30 e ha detto chiaro e tondo che vuole puntare sui giocatori giovani, con cui si possono anche fare plusvalenze. Da quello che trapela, sembra che ci siano poche idee e ben confuse, anche se potrebbe essere una strategia per depistare".