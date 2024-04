esclusiva mn Passerini: "Pioli meritava un finale diverso. Il nuovo allenatore? L'identikit è chiaro"

vedi letture

In tre settimane sono crollate tutte le certezze del Milan, dall'eliminazione in Eurppa League al sesto ko consecutivo nel derby che ha consegnato lo scudetto all'Inter. Il Milan post-derby deve già pensare al 2024/25, ricostruire dalle macerie. E lo farà quasi certamente senza Stefano Pioli. Ne abbiamo parlato col collega del Corriere della Sera, Carlos Passerini. Ecco le sue parole in esclusiva a MilanNews.it

Carlos Passerini, la sconfitta nel derby assieme all'eliminazione dall'Europa League per mano della Roma porta a una riflessione: il ciclo di Stefano Pioli sta volgendo al termine. Con un finale amaro

"Di sicuro un finale di stagione molto deludente, è innegabile. Spiace perché se Pioli se ne andrà, come sembra ormai abbastanza probabile, avrebbe meritato un finale diverso per tutto quello che ha fatto in questi quattro anni e mezzo. Ma così è il calcio, non sempre hai il lieto fine. Contano i risultati".

Restano da giocare cinque partite dove anche la componente delle motivazioni sarà complicata da tirar fuori

"Proprio perché mancano cinque partite Pioli ha il dovere di chiudere a testa altissima questo campionato. A partire da sabato con la Juve lui e anche i giocatori hanno il dovere di provare a chiudere almeno a testa alta. Detto questo non sarà questo finale di stagione che darà una collocazione diversa alle cose".

Pioli è inevitabilmente il capro espiatorio. Ma qual è la percentuale di colpa dei giocatori?

"Quando c'è un fallimento non ha mai un solo colpevole. Quando ci sono cadute così fragorose la colpa non è mai solo di una persona ma deve essere condivisa fra tanti interpreti. I giocatori non sono esenti: mi aspettavo di più da Leao, da Théo, da Pulisic che ha comunque fatto una grande stagione ma nel finale è calato. Da Maignan, da Loftus-Cheek.I big sono andati al tappeto insieme al Milan. Anche da parte loro è doveroso un finale d'orgoglio con un guizzo che non servirà a cambiare l'opinione del giudizio complessivo della stagione ma è quello che bisogna fare a tutti i costi per chiudere nel miglior modo possibile".

Sei sconfitte consecutive nel derby. I giocatori sottovalutano il peso specifico della partita? Oppure, dati anche i gol incassati costantemente nei primi minuti, si è creata una sorta di paura di perdere che porta a perdere?

"C'è un po' di tutto. C'è un po' di paura di perdere che poi ti 'aiuta' a perdere. Al Milan di sicuro manca un po' d'identità: il fatto che quest'anno fosse una squadra nuova e la mancanza di qualche giocatore italiano che in questo senso aiuta a percepire il senso profondo di un derby. Avere tanti stranieri magari non ti aiuta a capire cosa significhi questa partita, ma alla base di tutto c'è l'Inter che è nettamente più forte e ha vinto lo scudetto meritatamente".

Cardinale parla di un Milan che deve essere vincente e restare vincente. I nomi che circolano per la panchina sembrano essere indirizzati più verso un progetto più di costruzione

"Il progetto del Milan è molto chiaro in realtà, ossia coniugare risultati sportivi con quelli aziendali. Non ha fatto mistero il club di giocare una partita doppia. L'ho detto più volte, nel calcio nel medio-lungo termine non puoi ottenere dei risultati in un senso se non li ottieni nell'altro. Purtroppo non è i calcio di 20 anni fa, dei mecenati che sostenevano i club per divertimento. Ora è una cosa diversa, riuscire a coniugare il risultato sportivo e aziendale è difficile ma a volte bisogna guardare il lato positivo. Anche se ora è difficile, perché il crollo è stato fragoroso ed è giusto che tutti si prendano le proprie responsabilità. In questi anni il Milan è cresciuto, non è dove stava 10 anni fa. Oggi è una squadra che sa vincere in Europa, che ha vinto un titolo. Certo, il percorso non è completato".

In base ai parametri di RedBird, qual è il profilo ideale per la panchina del Milan?

"Questa settimana è decisiva secondo me per avviare il discorso. Il profilo è molto chiaro: il Milan non ha un nome, ma un identikit ed è già qualcosa. Deve avere idee chiare, dev'essere un allenatore dal profilo internazionale, innovativo, anche giovane e compatibile con il progetto aziendale del Milan. Certo è che questa scelta non si può sbagliare".

I tifosi vogliono Conte

"Si è parlato spesso di lui. Il nome colpisce, sa di garanzia ma non è l'allenatore giusto per questa idea di Milan".

In sede di mercato cosa ti aspetti?

"Come ha detto Furlani l'obiettivo era ed è vincere e provare a vincere. Io credo che l'idea sia quella. Il piano del Milan non è partecipare, ma vincere. Ma per essere competitivi considerando che l'Inter è nettamente più forte di tutti servirà rinforzarsi e non poco. Non dico rifare la campagna acquisti dell'anno scorso, ma sicuramente servirà molto: il centravanti, un centrocampista vero che faccia le due fasi e un difensore. E servirà un allenatore".

Da uno a dieci, che giudizio dai al percorso di Stefano Pioli?

"Estremamente positivo, largamente sufficiente. Direi tra il 7 e il 7.5. Ricordiamoci che in questi anni il Milan è tornato in Champions, ha raggiunto una semifinale e ha vinto lo scudetto. Dall'altra parte ha perso 6 derby consecutivi, contro l'Inter non è mai riuscito ad essere competitivo nell'ultimo anno e mezzo e ciò ha un peso enorme. Ma non al punto da dare un voto complessivo insufficiente a un allenatore che ha portato il Milan ad essere campione d'Italia dopo 11 anni. Per il suo atteggiamento, la sua signorilità, avrebbe meritato un finale all'altezza della storia".